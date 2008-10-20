Без націоналізації Яценюк дає Промінвестбанку не більше 2 тижнів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наполягатиме на націоналізації «Промінвестбанку».

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Экономические известия» (№187).

«На засіданні РНБО я наполягатиму на націоналізації «Промінвестбанку». Зробити це можна, якщо Ощадбанк придбає активи та пасиви «Промінвестбанку». Тоді на вкладників поширяться державні гарантії їхніх вкладів», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

У разі націоналізації «Промінвестбанку», переконаний спікер, відбудеться «божевільними темпами» капіталізація Ощадбанку.

«Якщо правильно відформатувати цю операцію та кризовий менеджмент ПІБ, сформується надзвичайно могутній внутрішній державний банківський сектор», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«Якщо цього не зробити, особисто я даю ПІБ буквально два тижні. А якщо ляже «Промінвестбанк», постраждають усі. Тут активи - 5 млрд. доларів», - сказав він.

Щодо того, як він ставиться до варіанту продажу цього банку приватному інвесторові, А.ЯЦЕНЮК відповів, що це могло б бути виходом. «Але сьогодні швидко ніхто не купить», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки й оборони України на своєму засіданні 20 жовтня розгляне пакет заходів щодо боротьби з впливом світової фінансової кризи на економіку України, зокрема, питання націоналізації «Промінвестбанку».