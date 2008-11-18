Міноборони України хоче відновити у Севастополі Галицьку роту морської піхоти

Міністерство оборони України хоче відновити у Севастополі Галицьку роту морської піхоти.

Про це повідомляє Управління прес-служби Міноборони із посиланням на міністра Юрія ЄХАНУРОВА.

Як зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, мова йде про відновлення Галицької роти, яка, за його даними, функціонувала у Севастополі ще у 1918 році. Сучасну Галицьку роту морської піхоти буде створено за рахунок юнаків з тих районів Прикарпаття, які постраждали від цьогорічної повені.

"У морській піхоті України служать представники з усіх регіонів нашої держави. Навіть більшу частку становлять військовослужбовці, призвані з Криму та півдня України", - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр оборони України заявив, що чисельність морської піхоти в Криму у майбутньому буде дещо збільшено. "Ті люди, які декілька років тому розформували підрозділи української армії в Криму та на Сході України зробили помилку. Нам не потрібно в Західній Україні утримувати значну чисельність Збройних Сил, а необхідно рівномірно розподілити по території України", - зазначив глава Міноборони.

Ю.ЄХАНУРОВ запевнив, що після завершення цьогорічної осінньої призовної кампанії, коли усіх строковиків буде розподілено і направлено до військових частин, суспільство буде обов’язково поінформоване про те, з яких регіонів і у якій кількості укомплектовано підрозділи морської піхоти.