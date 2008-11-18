У Керчі ажіотаж навколо аптечок і вогнегасників

У Керчі розкупили аптечки і вогнегасники. Ажіотаж на ці речі почався ще в п`ятницю, повідомляє міський сайт «Керч – це моє місто»

Нагадаємо, днями в Україні набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», ухвалений Верховною Радою і підписаний Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Цим законом пропонується, зокрема, збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

На ринку в авторядах знаки аварійної зупинки і вогнегасники – найбажаніший товар. Щоправда, купити їх зараз неможливо. Бум купівельної зацікавленості припав на вихідні дні. У зв`язку з ажіотажем ціна на вогнегасники і знаки аварійної зупинки виросли на пару десятків гривень. Продавці зуміли домовитися про додаткові постачання.