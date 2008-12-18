«Зелені» 14 регіонів вимагають відкритих виборів лідера партії

Керівники обласних організацій Партії зелених України вимагають проведення відкритих виборів голови партії.

Про це йдеться у тексті звернення ініціативної групи ПЗУ, переданому УНІАН сьогодні.

Зокрема, у зверненні керівники 12 обласних організацій Партії зелених України, а також Кримської організації, Севастопольської міської організації та члени Політради партії вимагають проведення відкритих виборів голови ПЗУ.

Вони зазначають, що на 20 грудня 2008 року призначено черговий звітно-виборний з`їзд Партії зелених України. «Дату з`їзду не раз переносив нинішній голова ПЗУ Володимир КОСТЕРІНИМ, термін повноважень якого закінчився в серпні цього року. Місцем проведення закритого з`їзду, без запрошених і журналістів, було обрано санаторій у передмісті Києва Пуща-Озерна», - зазначають члени ініціативної групи.

За словами представників групи, вони вимагають не проводити вибори голови партії в кулуарному режимі, на безальтернативній основі, «оскільки це призведе до банкрутства партії разом з бізнес-структурами В.КОСТЕРІНА». «В умовах світової фінансової кризи олігархічна влада веде Україну до банкрутства», - наголошується у зверненні. Його автори зазначають, що В.КОСТЕРІН, очоливши 2006 року Партію зелених, «повністю виключив її з суспільно-політичного життя країни, використовуючи як додаток до своїх бізнес-структур».