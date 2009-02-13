Кримтеплокомуненерго призналося – газ бере. З благими намірами

Генеральний директор «Кримтеплокомуненерго» Ігор ВАЙЛЬ заперечує звинувачення кримських газовиків у тому, що його компанія відмовляється підписувати контракти на поставки природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, 13 лютого голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК і голова правління ВАТ «Кримгаз» Василь РОГАТІН заявили, що «Кримтеплокомуненерго» не підписало договір на поставки газу і незаконно відбирає паливо з газотранспортної системи Криму.

В.РОГАТІН уточнив, що перевитрата газу з початку лютого становить 17 млн. 813 тис. кубометрів, з них близько 9,5 млн. кубометрів несанкціоновано взяло підприємство «Кримтеплокомуненерго». Таким чином, заявив В.РОГАТІН, компанія «Кримтеплокомуненерго» завдала збитків «Кримгазу» на суму 22 млн. грн. «28 підприємств змогли укласти договори і одержати ліміти на надання послуг тепла, у нього (керівника «Кримтеплокомуненерго») цього немає! Я з ними не маю юридичних відносин, так само, як і «Чорноморнафтогаз». Всі договори «Кримтеплокомуненерго» укладає з ДК «Газ України», сьогодні цього договору немає, і не було з 1 січня 2009 року», - заявив В.РОГАТІН.

Зі свого боку, І.ВАЙЛЬ заявив журналістам, що договір про поставки газу був укладений 24 грудня минулого року в односторонньому порядку і діє до 1 квітня. «24 грудня нам була надіслана додаткова угода до існуючого договору на поставку газу до 1 квітня. Вона підписана з нашої сторони і відправлена того ж дня до ДК «Газ України» до Києва. Дотепер ми не одержали відповіді від ДК «Газ України» з підписом і печаткою», - заявив І.ВАЙЛЬ.

Коментуючи звинувачення в розкраданні газу, І.ВАЙЛЬ сказав: «Якщо забезпечення теплопостачанням установ охорони здоров`я, дитячих будинків, лікарень, шкіл і дитячих садків називається крадіжкою, я визнаю крадіжку».

Генеральний директор «Кримтеплокомуненерго» також додав, що «якщо у людей, які відповідають за газопостачання в Криму, вистачає тільки слів виконувати ”вказівки” київські, живучи в Криму, то я їм не суддя».

«Ми всі тут зобов`язані вжити всіх заходів, незалежно від того, яка команда йде з Києва, для того, щоб наші люди, а особливо установи охорони здоров`я і вся соціалка були з теплом. Це ж не травень місяць, а лютий!», - сказав І.ВАЙЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого прокурор Криму Владимир БОЙКО зажадав від «Кримгазу» припинити незаконні дії з припинення газопостачання котельних, які забезпечують життєдіяльність 40 населених пунктів автономії. Дії газовиків суперечать вимозі статті 6 Закону України «Про теплопостачання», яка основою політики в цій сфері встановлює принцип заборони на відключення в опалювальний період від систем енерго-, газо- і водопостачання об`єктів теплопостачання як об`єктів життєзабезпечення і стратегічного призначення, заявили в прокуратурі.

Компанія «Кримгаз» зобов`язана ухвалити рішення по прокурорському протесту щодо поставок газу в кримські котельні не пізніше ніж, через десять днів з моменту його отримання.

«Протест ми одержали 12 числа. У протесті сказано, що нам дається 10 днів, і через 10 днів ми повинні якось відреагувати на нього», - заявив голова правління «Кримгазу» В.РОГАТІН. Він підкреслив, що «Кримгаз», навіть якщо його зобов`яжуть, «не в змозі технічно виконати» подачу газу на теплогенеруючі підприємстві, оскільки скорочена подача газу до Криму з материка.

Голова правління «Чорноморнафтогазу» А.ПРИСЯЖНЮК додав, що НАК «Нафтогаз України» «відпускає з материка на Крим рівно стільки газу, скільки є проплат і скільки є ліміту». «Кримтеплокомуненерго» заборгувало українському «Нефтогазу» близько 100 млн. грн. «Немає договорів, немає оплати, немає лімітів, газ - це товар, який просто так не відпускається», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.