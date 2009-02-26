Вбивцю ялтинського фотохудожника засудили до довічного ув’язнення

Апеляційний суд Криму засудив до довічного ув’язнення вбивцю ялтинського фотохудожника Миколи Орлова, а його спільнику призначив покарання у вигляді п`ятнадцяти років ув’язнення.

Обидва за рішенням суду позбудуться усього свого майна, повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Чоловіки вбили самотнього старого-фотохудожника, щоб заволодіти його квартирою.

Злочин був вчинений у грудні 2004 року. Чоловіки налагодили контакт з фотографом, а потім запропонували зробити серію знімків «друзів». Після фотографування майстер був убитий.

Апеляційний суд Криму визнав достатніми представлені прокуратурою докази вини чорного маклера у вбивстві фотографа.

Враховуючи, що підсудний вже був судимий за аналогічний злочин, суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.