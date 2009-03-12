5,5 млн. по держпрограмі з охорони морів використали неефективно

Рахункова палата України заявляє про неефективне використання 5,5 млн. грн., виділених на реалізацію державної програми охорони Азовського й Чорного морів.

Про це йдеться в прес-релізі Рахункової палати, переданому УНІАН.

У Рахунковій палаті нагадують, що для розвитку підписаної в 1992 році в Бухаресті шістьма країнами - Україною, Російською Федерацією, Грузією, Болгарією, Румунією та Туреччиною - Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, Україна визначила законодавчі принципи її виконання.

Зокрема, було прийнято Загальнодержавну програму охорони й відновлення навколишнього середовища Азовського й Чорного морів, організаційне забезпечення реалізації якої покладено на Міністерство охорони навколишнього природного середовища.

«Загальнодержавна програма та її заходи в планових обсягах не виконано. Такі висновки Колегії Рахункової палати за результатами аудиту виконання положень зазначеної Конвенції», - йдеться в повідомленні.

Рахункова палата заявляє, що Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Міністерство охорони навколишнього природного середовища не створили ефективної системи планування та контролю за використанням коштів державного бюджету, направлених на виконання вказаної держпрограми. В результаті цього тільки впродовж 2007-2008 років 5,5 млн. грн. (14%) із загальної суми коштів, направлених на виконання заходів Програми, було використано неефективно.