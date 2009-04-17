Організація Об’єднаних Націй дала Україні 170 порад, як вийти з кризи

Організація Об’єднаних Націй запропонувала українській владі 170 рекомендацій та закликала реалізувати їх задля здійснення реформ та подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих у Києві “Рекомендаціях щодо економічних та інституціональних реформ - 2009”, підготовлених аналітично-дорадчим центром “Блакитної стрічки” в рамках проекту Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

У документі експерти наголошують на необхідності негайного впровадження економічних та інституціональних реформ та зазначають, що економічна криза відкриває шляхи для реформ в Україні.

У звіті стверджується, що Україна виявилася особливо вразливою до світової фінансової та економічної кризи внаслідок повільного просування реформ упродовж останніх років. “Україна опинилась серед найбільш уражених економічним спадом країн у Східній Європі у зв`язку з різким падінням попиту на продукцію металургійної та хімічної промисловості на світових ринках. Життєво важливо проаналізувати останні досягнення та прорахунки та переглянути державну політику з точки зору пріоритетів людського розвитку”, - зазначила заступник директора регіонального бюро ПРООН для країн Європи та СНД Джихан СУЛТАНОГЛУ, яка сьогодні перебуває в Україні з офіційним візитом.

За її словами, новий звіт закликає до консолідованих дій у проведенні реформ в Україні. “У звіті проаналізовано останні події в країні в контексті 170 конкретних рекомендацій щодо найбільш необхідних заходів, спрямованих на розбудову ринкових інститутів, забезпечення макроекономічної стабільності та отримання переваг від міжнародної торгівлі на шляху до відновлення динамічного довгострокового зростання, що забезпечить країні гідну позицію на міжнародній арені, яку вона безсумнівно заслуговує”, - додала представник ООН.

Водночас автори звіту констатують, що Верховній Раді не вдалося прийняти низку важливих законопроектів. Як наслідок, Україна займає низькі позиції у світових рейтингах за показниками боротьби з корупцією, сприятливого середовища для ведення підприємницької діяльності та економічних перетворень, що підриває довіру іноземних інвесторів та українських підприємців, яка може бути відновлена шляхом провадження ефективної політики.