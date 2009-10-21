З суботи можно вбивати муфлонів
Полювання на видру заборонено
24 жовтня у більшості областей України та у Криму відкривається сезон колективного полювання на диких парнокопитних тварин, повідомив прес-секретар Державного комітету лісового господарства Андрій СОЛІМОВ.
На хутрових звірів сезон полювання відкриється 7 листопада.
У Житомирській, Вінницькій і Тернопільській областях полювання на парнокопитних розпочнеться 7 листопада – разом із відкриттям колективного полювання на хутрового звіра.
Закриття сезону полювання на парнокопитних відбудеться 27 грудня 2009 року, на хутрового звіра – 31 січня 2010 року.
Згідно із наказом Державного комітету лісового господарства та визначеними Мінприроди лімітами добування, дозволяється полювати лише у суботу та неділю.
Серед парнокопитних полювання дозволено на європейського і плямистого оленя, на козулю, європейську лань, муфлона і кабана.
Заборонено – на лося та червонокнижного зубра.
Серед хутрових дозволяється добування: зайця русака, лисиці, єнотовидної собаки, білки, бобра, кам’яної і лісової куниць, ондатри і лісового тхора.
Заборонено полювання на червонокнижних: ведмедя, рись і видру.