З суботи можно вбивати муфлонів

24 жовтня у більшості областей України та у Криму відкривається сезон колективного полювання на диких парнокопитних тварин, повідомив прес-секретар Державного комітету лісового господарства Андрій СОЛІМОВ.

На хутрових звірів сезон полювання відкриється 7 листопада.

У Житомирській, Вінницькій і Тернопільській областях полювання на парнокопитних розпочнеться 7 листопада – разом із відкриттям колективного полювання на хутрового звіра.

Закриття сезону полювання на парнокопитних відбудеться 27 грудня 2009 року, на хутрового звіра – 31 січня 2010 року.

Згідно із наказом Державного комітету лісового господарства та визначеними Мінприроди лімітами добування, дозволяється полювати лише у суботу та неділю.

Серед парнокопитних полювання дозволено на європейського і плямистого оленя, на козулю, європейську лань, муфлона і кабана.

Заборонено – на лося та червонокнижного зубра.

Серед хутрових дозволяється добування: зайця русака, лисиці, єнотовидної собаки, білки, бобра, кам’яної і лісової куниць, ондатри і лісового тхора.

Заборонено полювання на червонокнижних: ведмедя, рись і видру.