Вбивця сидітиме до кінця своїх днів

До довічного позбавлення волі засуджено вбивцю трьох людей у Криму, повідомила прес-служба прокуратури автономії.

"Апеляційний суд Криму, погодившись з доводами прокуратури, призначив найсуворіше з можливих покарань кримчанинові за вчинення в грудні 2008 – січні 2009 року розбійних нападів на жителів Красногвардійського району з метою заволодіння їх заощадженнями. Злочинець відбирав гроші і життя жертв", – інформує наглядове відомство.

Неповнолітні поплічники розбійника засуджені до 14 та 8 років ув’язнення.