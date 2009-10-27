Вбивця сидітиме до кінця своїх днів
10:08, 27 жовтня 2009Крым
0 0
Поплічники отримали 14 і 8 років в`язниці
До довічного позбавлення волі засуджено вбивцю трьох людей у Криму, повідомила прес-служба прокуратури автономії.
"Апеляційний суд Криму, погодившись з доводами прокуратури, призначив найсуворіше з можливих покарань кримчанинові за вчинення в грудні 2008 – січні 2009 року розбійних нападів на жителів Красногвардійського району з метою заволодіння їх заощадженнями. Злочинець відбирав гроші і життя жертв", – інформує наглядове відомство.
Неповнолітні поплічники розбійника засуджені до 14 та 8 років ув’язнення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter