Тимошенко відмовилася від свого позову про вибори

Вищий адміністративний суд України задовольнив клопотання кандидата на пост президента, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про відкликання її позову до Центральної виборчої комісії стосовно скасування результатів повторного голосування з виборів глави держави 7 лютого.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави, за президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

14 лютого Центрвиборчком офіційно оголосив ЯНУКОВИЧА президентом.

16 лютого ТИМОШЕНКО подала до адмінсуду позовну заяву щодо незаконності протоколу ЦВК про встановлення офіційних результатів виборів.

17 лютого ВАСУ відкрив провадження. Того ж дня суд частково задовольнив клопотання про вжиття заходів забезпечення позову ТИМОШЕНКО та зупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів повторного голосування та обрання Віктора ЯНУКОВИЧА главою держави до закінчення розгляду справи.

20 лютого ТИМОШЕНКО відкликала з ВАСУ свій позов до Центрвиборчкому. Вона звинуватила колегію суддів у небажанні встановити об’єктивну істину у справі та у формальному підході до розгляду позову.

Адмінсуд залишив без розгляду позов ТИМОШЕНКО у зв’язку з тим, що позивач подав клопотання про його відкликання.

Твердження про упередженість при розгляді вимог не відповідає дійсності, оскільки з цього приводу немає висновків суду, твердження про формальний підхід до розгляду скарги не можуть бути прийняті судом, йдеться у рішенні ВАСУ.

Суд поновив дію протоколу Центрвиборчкому про результати повторного голосування з виборів 7 лютого.

Рішення суду набуває чинності з моменту оприлюднення і оскарженню не підлягає.