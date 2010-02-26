На повітряній кулі - через Чорне море

Наприкінці 2010 року вперше пройде міжнародний українсько-грузинський переліт на тепловому аеростаті над акваторією Чорного моря за маршрутом Україна - Грузія.

«Цей проект унікальний за кількома напрямами. Перше, якщо все буде нормально і нам вдасться досягнути узбережжя, це буде так зване світове спортивне досягнення. Такого у світі ще ніхто не робив. Друга унікальність цього перельоту полягає в абсолютно унікальних синоптичних умовах», - сказав пілот Першого повітроплавного клубу (Грузія) Реваз УТУРГАУРІ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, відповідно до розрахунків, найбільш вдалі для перельоту синоптичні умови складаються в період з листопада по січень - тому переліт запланований на кінець 2010 року.

Перед цим організатори проводитимуть тренувальні польоти. В організації перельоту братимуть участь фахівці й пілоти з України, Росії, Швеції, Литви, Великої Британії.

Для організації перельоту створено два центри управління - в Криму і Грузії.

Переліт буде здійснено на повітряній кулі обсягом 14200 кубічних метри.

«Такої кулі ще ніхто не робив, вона зараз шиється», - наголосив УТУРГАУРІ.

Він заявив, що перельотів через Чорне море ще не було. Траєкторія польоту складе 900-1000 км, а час у дорозі - 24 години.

Пілот Київського повітроплавного товариства Сергій СКАЛЬКО, який також стане одним з учасників перельоту, повідомив, що в корзині повітряної кулі буде піднято тонну газу.

«Ми готуємо спеціальні технологічні карти, згідно з яким чітко діятимемо, аби успішно виконати політ. Ми сподіваємося, що це буде національний рекорд, і дуже постараємося, щоб цей рекорд не був побитий у найближчому майбутньому», - сказав він.