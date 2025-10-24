Візит Дмитрієва до Вашингтона може свідчити про спроби Кремля відновити економічний діалог зі США попри нові санкції та напруження через війну в Україні.

Голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв раптово прибув до США для офіційних переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, обізнані з візитом.

Зустріч відбувається лише через кілька днів після того, як президент Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії, а також на тлі його рішення "скасувати" запланований саміт із Володимиром Путіним.

За інформацією джерел, Дмитрієв має обговорити подальші кроки у двосторонніх відносинах між США та Росією. Він відомий як прихильник економічного зближення двох країн і навіть раніше пропонував створення символічного проєкту — тунелю "Трамп-Путін" між Аляскою та Далеким Сходом Росії.

Що передувало

Дмитрієв, який народився в Україні, здобув освіту у Гарварді та Стенфорді, а також працював у McKinsey та Goldman Sachs. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він потрапив під санкції Міністерства фінансів США, яке назвало його "близьким соратником Путіна".

У квітні цього року Дмитрієв вже відвідував Вашингтон, ставши першим російським чиновником, якому було дозволено в’їзд до США з початку війни. Тоді, за даними CNN, американський уряд тимчасово призупинив дію санкцій, щоб надати йому візу для зустрічей із представниками адміністрації Трампа.

Трамп вдарив санкціями по Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти "Роснефти" і "Лукойлу". Окрім російських нафтових гігантів обмеження зачеплять 28 дочірніх компаній "Роснефти" та шість – "Лукойлу".

Згодом стало відомо, що індійські НПЗ планують прискорити відмову від російської нафти. Інший топпокупець російської нафти - Китай теж оголосив про призупинення закупівлі російської нафти.

Натомість у Росії переконують, що санкції, які США та Європеський Союз запроваджують проти РФ, зокрема проти нафтової промисловості, не працюють так, як задумувалося.

