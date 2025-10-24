Зазначається, що з ладу вийшла до п'ятої частини нафтопереробних потужностей РФ.

Українські удари по російських нафтопереробних заводах призвели до зростання цін на пальне в Таджикистані. На ринку країни спостерігається дефіцит.

"Наразі на ринку спостерігається дефіцит бензину, що призвело до зростання цін", - повідомило Reuters джерело в антимонопольній службі таджицького уряду.

За даними джерела, контрактні поставки від російських виробників не надходять. Це пов'язують з ударами по російських НПЗ.

Відео дня

Моніторинг Reuters 24 жовтня показав, що ціни на пальне в столиці Таджикистану значно зросли з початку жовтня. Ціна на бензин марки А-95 зросла на 3,54%, на бензин марки АІ-92 - на 3,68%, на дизельне пальне - на 5,58%, а на скраплений нафтовий газ (ЗНГ) - на 5,81%. Одне з джерел повідомило, що за межами Душанбе ціни ще вищі.

Українські удари по російській енергетичній інфраструктурі призвели до того, що з ладу вийшла до п'ятої частини нафтопереробних потужностей РФ, що викликало ланцюгову реакцію в Центральній Азії.

Варто зазначити, що минулого тижня Казахстан заморозив ціни на паливо і комунальні послуги, звинувативши в цьому наслідки війни в Україні, а в середу офіційні особи Киргизстану попередили, що ціни на пальне можуть зрости до 15% на тлі кризи з поставками.

Удари по НПЗ Росії - які наслідки

Удари українських безпілотників по російських НПЗ спричинили паливну кризу в РФ. Щоб впоратися з проблемою, Москва заборонила або обмежила експорт бензину і дизпалива.

Таке рішення призвело до дефіциту палива і зростання цін у деяких колишніх радянських республіках Центральної Азії, які все ще залежать від Росії.

Російські НПЗ на тлі атак отримають багатомільярдні субсидії. Повідомляється, що вони мають зберегти право на субсидії навіть у разі, якщо ринкові оптові ціни на бензин і дизельне паливо значно перевищать встановлені урядом країни-агресора так звані "порогові ціни".

Вас також можуть зацікавити новини: