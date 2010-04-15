Україна не потрапить до рейтингу найкращих вишів світу ще років 10

Українські університети не мають шансів потрапити в авторитетний Шанхайський рейтинг найкращих вишів світу протягом найближчих десяти років, пише тижневик «Коментарі:».

Як вказує видання, найавторитетнішими у світі вважаються два рейтинги - QS-THES-200 (його з 2004 року складають британський щотижневик Times Higher Education, додаток до газети Times, і консалтингова компанія Quacquarelli Symonds) та ARWU-500, Academic Ranking of World Universities (з 2003 року складає Інститут вищої освіти Шанхайського університету).

Шанхайський рейтинг відображає переважно науково-дослідний потенціал університету, тоді як в Україні ще з радянських часів наукова діяльність зосереджена переважно в системі інститутів Національної академії наук. Відтак, на думку експертів, українські ВНЗ зможуть потрапити до цього рейтингу лише після того, як отримають реальну автономію і зможуть фінансувати власні наукові проекти.

Що ж до рейтингу Times, то деякі українські університети мають цілком реальну можливість увійти до нього. Адже цей рейтинг відбиває, насамперед, популярність і визнання університету у світі й складається, головним чином, на основі відгуків про нього з боку міжнародного співтовариства викладачів, студентів і роботодавців.

Однак, як пишуть «Коментарі:», українські виші не докладають зусиль до самопопуляризації навіть у напрямках, які не потребують значних фінансових уливань.

Так, у престижному рейтингу Webometrics, в якому університет оцінюється за кількістю сторінок вишівського сайту, знайдених пошукачем, його помітності в Інтернеті (кількості зовнішніх посилань на сайт), кількості завантажених файлів (pdf, doc, ppt), кількості публікацій та індексу цитованості за оцінками Google Scholar, Київський національний університет імені Тараса Шевченка займає 1346 позицію, а Національний університет «Києво-Могилянська академія» — 2055-у. Для порівняння: Білоруський державний університет перебуває в рейтингу Webometrics на 1732 місці.

Питання про присутність українських ВНЗ у міжнародних рейтингах не випадково набуло загальнодержавного значення - у передвиборній програмі Віктора ЯНУКОВИЧА серед обіцянок, які стосувалися освіти, було зокрема записано: «Протягом десяти років принаймні три українські університети мають ввійти до світового рейтингу 500 найкращих вищих навчальних закладів».

Як пояснює докторант Інституту вищої освіти АПН України Сергій КУРБАТОВ, сьогодні де-факто створюється глобальний освітній простір, і університетські рейтинги є механізмом, що впорядковує ієрархію в ньому. Таким чином, згадування хоча б одного ВНЗ в авторитетному міжнародному рейтингу є свідченням того, що не тільки він, але й уся освітня система держави є частиною цього простору. Крім того, місце в рейтингу збільшує можливості університету для залучення іноземних студентів і викладачів, зміцнює показники конкурентоспроможності держави, сприяє припливу інвестицій, резюмує видання.