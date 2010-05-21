Україна готова пускати російські судна в Керч-Єнікальський канал

Україна може запропонувати Росії безперешкодно використовувати Керч-Єнікальський канал, при цьому вимагає визнання кордоном в Керченській протоці колишнього міжреспубліканського кордону, заявив міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО у парламенті під час "години запитань до уряду".

У червні планується проведення 33-го раунду переговорів з делімітації кордонів між Україною та РФ в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці.

"Українська сторона на переговорах вимагає визнання Росією колишнього міжреспубліканського адміністративного кордону в Керченській протоці як існуючого сьогодні українсько-російського державного кордону", - сказав ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що позиція України з цього питання впродовж багатьох років є незмінною.

Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

Росія 29 вересня 2003 року почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (РФ) у напрямку Керчі до Тузли. Уряд України розцінив це як посягання на суверенітет держави. Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

"В разі делімітації водного кордону між Україною та РФ практично весь Керч-Єнікальський канал, якщо він проходитиме в тих межах, як ми того прагнемо, буде в межах України", - сказав ГРИЩЕНКО.

Водночас, за його словами, українська сторона вважає: може бути "знайдений інший інструмент", який забезпечить Росії гарантії, що вона зможе "безперешкодно використовувати цей канал за будь-яких обставин, звичайно, за узгодженням і взаємодією з Україною".

"Це є принциповим питанням - знайти такий інструмент", - підкреслив міністр.