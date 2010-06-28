Каналізація Севастополя потребує масштабної програми

Каналізаційна система севастопольського регіону знаходиться в незадовільному стані, для вирішення проблеми місту необхідна масштабна програма, заявив глава державної адміністрації Севастополя Валерій САРАТОВ.

За його словами, розглядаючи питання охорони і відновлення довкілля Чорного і Азовського морів, неможливо обійти проблему стану очисних споруд і каналізаційної системи.

«Нам потрібна програма, в якій, зокрема, були б прописані варіанти вирішення цієї проблеми в селах Байдарської долини, розташованих уздовж берегів Чернореченського водосховища. Нам треба проаналізувати ситуацію по всьому місту. Виділити першочергові об`єкти, такі, як Південні і Балаклавські очисні споруди, приватний сектор міста. Приведення до ладу каналізаційної системи Севастополя має стати головною метою програми», - сказав САРАТОВ.

На його думку, перші кроки у вирішенні проблеми вже зроблено. «Цього року ми вперше за довгий час виділили кошти на каналізаційну систему Північної сторони», - заявив губернатор.

САРАТОВ вважає, що реалізація масштабного проекту севастопольського регіону матиме підтримку не тільки депутатського корпусу міста, але й Кабінету міністрів України. «Нам треба готувати коректування програми стійкого соціально-економічного, екологічного, культурного розвитку Севастополя до 2015 року, затвердженою урядом, з акцентом на екологічні проблеми», - сказав він.