Молоді офіцери отримали від Януковича кортики

Президент України - верховний головнокомандувач Збройних сил Віктор ЯНУКОВИЧ під час урочистостей у Севастополі з нагоди Дня флоту вручив кортики кращим випускникам академії ВМС імені Нахімова, повідомила прес-служба глави держави.

«Ви - майбутнє нашого флоту. Впевнений, що ваша офіцерська доброчесність, відповідальність та професіоналізм дозволять гордо нести військово-морський прапор України. Переконаний, що ви впишете яскраві сторінки у новітню історію ВМС, з гідністю та честю виконаєте свій конституційний обов’язок, примножите славетні морські традиції нашої держави», - сказав ЯНУКОВИЧ, звертаючись до молодих офіцерів.

Президент також поклав квіти до Меморіалу героїчним захисникам міста-героя Севастополя в 1941-1942 роках на площі Нахімова. Пам`ять загиблих прсутні вшановали хвилиною мовчання.