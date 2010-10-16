СБУ знищила 10 тисяч кущів конопель у кримській глибинці (фото)

Співробітники міліції і служби безпеки України знищили більш як 10 тисяч кущів конопель, виявлених на полі площею 4 га на межі Білогірського і Красногвардійського районів Криму, повідомив прес-центр кримського управління СБУ.

"Землі, на яких "колосилася" рослина, давно розпайовані між місцевими жителями, проте сільськогосподарській обробці жодного разу не піддавалися. Встановлюються особи, причетні до вирощування конопель. Вирішується питання про відповідальність власників земельних паїв", - йдеться у прес-релізі.

Фото кримського управління СБУ