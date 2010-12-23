Морську міну і авіабомбу забійної сили знищили в Севастополі

Піротехніки знищили морську міну і авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Морська якірна міна вагою 100 кілограмів знаходилася в 10 метрах від берега між мисами Піщаний і Західний. Розліт її осколків міг скласти до 500 метрів.

Фугасно-осколкова 100-кілограмова німецька авіабомба була знайдена в районі Золотої бухти в 100 метрах від берега. «Вона цікава тим, що виготовляли її не на заводі, як більшість боєприпасів часів війни, а у військах. Вона начинена кулями від карабіна «Маузер» калібром 7,92 мм, що значно збільшувало забійну силу», - йдеться в прес-релізі.

Обидва боєприпаси фахівці МНС віднесли до другої категорії небезпеки, їх не можна було перевозити, тому водолази-піротехніки знешкодили міну і бомбу на місці виявлення.