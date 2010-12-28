Парламент Крим закликав Януковича залишити регіону податки великих платників

Верховна рада Криму просить президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити ініційованого державною податковою адміністрацією переведення з 2011 року 19 великих платників податків на обслуговування за межі регіону - до Одеси.

Звернення до ЯНУКОВИЧА підтримали одностайно усі депутати, що брали участь у роботі позачергової сесії, - 81. Усього в кримському парламенті 100 депутатів.

Автори документа зазначають, що в Україні передбачається концентрація великих платників податків у 7 спеціалізованих інспекціях. 19 кримських підприємств, зокрема «Кримський титан», Кримський содовий завод, Кримська горілчана компанія, завод «Залив», будуть переведені на обслуговування в одеський центр. «Унаслідок переведення втрати загального бюджету Криму будуть значними - понад 700 мільйонів гривень на рік», - йдеться у зверненні.

Депутати вважають, що така ситуація не дозволить виконати доручення ЯНУКОВИЧА «з перетворення Криму на перлину України» та порушить динаміку інвестиційних проектів.

Парламентарії просять главу держави сприяти відкриттю спеццентру з роботи з великими платниками податків у Сімферополі, який би обслуговував кримську автономію, Севастополь, Миколаївську і Херсонську області.