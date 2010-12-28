Парламент Крим закликав Януковича залишити регіону податки великих платників
Унаслідок переведення на обслуговування до Одеси втрати бюджету автономії становитимуть понад 700 мільйонів гривень на рік...
Верховна рада Криму просить президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити ініційованого державною податковою адміністрацією переведення з 2011 року 19 великих платників податків на обслуговування за межі регіону - до Одеси.
Звернення до ЯНУКОВИЧА підтримали одностайно усі депутати, що брали участь у роботі позачергової сесії, - 81. Усього в кримському парламенті 100 депутатів.
Автори документа зазначають, що в Україні передбачається концентрація великих платників податків у 7 спеціалізованих інспекціях. 19 кримських підприємств, зокрема «Кримський титан», Кримський содовий завод, Кримська горілчана компанія, завод «Залив», будуть переведені на обслуговування в одеський центр. «Унаслідок переведення втрати загального бюджету Криму будуть значними - понад 700 мільйонів гривень на рік», - йдеться у зверненні.
Депутати вважають, що така ситуація не дозволить виконати доручення ЯНУКОВИЧА «з перетворення Криму на перлину України» та порушить динаміку інвестиційних проектів.
Парламентарії просять главу держави сприяти відкриттю спеццентру з роботи з великими платниками податків у Сімферополі, який би обслуговував кримську автономію, Севастополь, Миколаївську і Херсонську області.