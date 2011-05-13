Найбільше іноземних туристів приїжджає до Криму з Росії, повідомив міністр курортів і туризму автономії Георгій ПСАРЬОВ на прес-конференції у Москві у ході презентації курортного потенціалу Криму.

«Перше місце посідають російські туристи, звичайно ж, і українські туристи. Потім є туристи з Білорусі, країн Прибалтики, Польщі, Німеччини і Великої Британії й інших країн Європи», - сказав ПСАРЬОВ.

Він зазначив, що туристи приїжджають з різною метою. Так, туристи з Великої Британії відвідують пам`ятні місця, де воювали британські війська під час Кримської війни. Також є туристи, що приїжджають у сезон на полювання на перелітних птахів і парнокопитних тварин.

ПСАРЬОВ додав, що в основному західні туристи прилітають чартерними авіарейсами або власними літаками.

У свою чергу, перший заступник міністра курортів і туризму АРК Олександр ЛІЄВ повідомив, що, за підрахунками, торік Крим відвідали 5 мільйонів 719 тисяч туристів. З них 1 мільйон 400 тисяч – з Росії (близько 20%), 270 тисяч - з Білорусі, 80 тисяч - з країн Балтії.

Мер Ялти Олексій БОЯРЧУК додав, що приведені дані враховують лише туристів, які приїжджають до Криму офіційно, в санаторії і пансіонати, і не враховують тих, хто зупиняється в приватному секторі. «Я можу судити по Ялті, що кількість російських туристів набагато більше за 20%», - сказав він.

У поточному році кількість туристів у Криму очікується на рівні 6 мільйонів осіб. Як запевняють російські туроператори, що займаються бронюванням турів до Криму на літо 2011 року, зростання попиту серед населення РФ на кримський напрям становило 120-130%.