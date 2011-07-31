"Боїнг", який летів у Туреччину з Росії, вимушено сів у Криму
11:29, 31 липня 2011Крым
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Через погане самопочуття пасажирки
Літак «Боїнг», який летів з Москви (Росія) в Анатолію (Туреччина), здійснив вимушену посадку в неділю вранці в сімферопольському аеропорту через погане самопочуття пасажирки-росіянки, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
На борту «Боїнга» знаходилося 275 пасажирів і 12 членів екіпажу.
«О 05.46 здійснена посадка на запасній смузі аеропорту Сімферополя. 35-річна громадянка Росії була доставлена в медичний пункт аеропорту з діагнозом "вегето-судинна дистонія". Стан - задовільний», - йдеться в прес-релізі.
Після дозаправлення літак вирушив за маршрутом.
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