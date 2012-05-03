65 гектарів на сході Криму знову виставили на торги
16:36, 03 травня 2012Крым
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Перший аукціон зірвався
Кримська філія підприємства "Центр державного земельного кадастру" виставила на аукціон 29 травня продаж права оренди на 20 років на земельну ділянку площею 65,28 га, яке не зміг реалізувати на торгах в березні через відсутність заявок.
Земля розташована неподалік від озера Чокрак в Ленінському районі на сході півострова. Стартова ціна ділянки становить 756 тисяч гривень.
Земля призначена для будівництва бальнеологічного лікувально-оздоровчого комплексу, говориться в оголошенні про торги.
У Криму в 2011 році провели чотири аукціони, де продали землю загальною площею 50,6 га за 20,5 млн гривень.
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