З консульства Німеччини стягнули прапори

Співробітники міліції шукають хуліганів, які 9 травня - в День Перемоги - вкрали прапори з консульства Німеччини в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

"У період з 5:20 до 6:00 невідомі особи через металеву двометрову огорожу проникли на територію офісу почесного консула Німеччини в Криму, де зігнули флагшток, на якому знаходилися прапори Німеччини і Євросоюзу, зняли прапори і викрали їх. Порушено кримінальну справу за ч . 2 ст. 296 КК України - "хуліганство, вчинене групою осіб", - повідомили в міліції.

Якщо "жартівників" спіймають, їм може загрожувати до 4 років в'язниці або до 5 років обмеження волі.