Україна потрапила в п'ятірку країн, яким загрожує дефолт

14:46, 11 червня 2012
Крым
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            Дослідження проводилося в 59 державах. Рейтинг очолила Греція...

Україна зайняла четверте місце в рейтингу країн, яким загрожує дефолт.

Економічна криза в Європі набирає обертів, тому інвесторам доводиться платити набагато вищі ставки, щоб застрахувати себе від дефолту за допомогою дефолтних свопів, пише ресурс Business Insider, що склав рейтинг країн з особливо високим ступенем дефолту.

Дослідження проводилося в 59 країнах, а рейтинг очолила Греція.

Експерти порахували, скільки коштує застрахувати на рік 10 тис доларів суверенного боргу.

В економічній термінології - це показник CDS, розмір кредитного дефолтного свопу (страхування відповідальності за неповернення коштів).

Як виявилося, найвища ціна підстраховки на даний момент в Греції, Аргентині і на Кіпрі.

Раніше прем`єр-міністр Микола Азаров заявляв, що в країні дефолту не буде.

УП

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