Україна потрапила в п'ятірку країн, яким загрожує дефолт
Дослідження проводилося в 59 державах. Рейтинг очолила Греція...
Україна зайняла четверте місце в рейтингу країн, яким загрожує дефолт.
Економічна криза в Європі набирає обертів, тому інвесторам доводиться платити набагато вищі ставки, щоб застрахувати себе від дефолту за допомогою дефолтних свопів, пише ресурс Business Insider, що склав рейтинг країн з особливо високим ступенем дефолту.
Дослідження проводилося в 59 країнах, а рейтинг очолила Греція.
Експерти порахували, скільки коштує застрахувати на рік 10 тис доларів суверенного боргу.
В економічній термінології - це показник CDS, розмір кредитного дефолтного свопу (страхування відповідальності за неповернення коштів).
Як виявилося, найвища ціна підстраховки на даний момент в Греції, Аргентині і на Кіпрі.
Раніше прем`єр-міністр Микола Азаров заявляв, що в країні дефолту не буде.