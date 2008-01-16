У Севастополі щороку одні й ті самі граблі

У Севастополі працюють усі котельні, водночас на сьогодні тепло не подається у 18 багатоквартирних будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міськадміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО.

За його даними, у 5-х будинках теплоносій відсутній через несправності внутрішньодомових мереж, ще 13 житлових будинків не опалюються в селищі Бельбек, де нова котельня перебуває в пусконалагоджувальному режимі. Він пообіцяв, що до кінця цього тижня у селищі до тепла підключать 10 будинків, ще три – наступного тижня.

Начальник головного управління також повідомив, що на сьогодні ДКП „Севтеплоенерго” має 15 млн. грн. сукупних боргів за газ. Водночас, за його словами, місто готове заплатити за газ, на рахунку головного управління житлово-комунального господарства є 7 млн. грн., але наразі немає ні угоди на 2008 рік (очевидно, йдеться про відсутність угоди з ДК „Газ України” - УНІАН), ні нових лімітів на газ.

В.ХІБУЧЕНКО додав, що нинішній рівень лімітів „дозволяє тільки вночі набирати нормальні температури, а фактично тиск газу в трубах є недостатнім”. „На превеликий жаль, такий тиск газу не дозволяє нам стабільно подавати гарячу воду”, - сказав начальник головного управління.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ після виступу В.ХІБУЧЕНКА порекомендував йому „звертатися до усіх вищих структур держави, тому що незрозуміло, чому в окремих містах України гаряча вода подається щодня, а ми не можемо навіть забезпечити її подачу двічі на тиждень. (Подача гарячої води у Севастополі двічі на тиждень припинилася в перші дні поточного року з похолоданням, коли стало не вистачати газу через збільшення розмірів його споживання за „старими” лімітами).