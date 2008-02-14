«Чорноморнафтогаз» в 2 рази збільшив відбір газу з Глібовського сховища

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) майже в 2 рази збільшило відбір природного газу з Глібовського підземного сховища (ГПС) для забезпечення стабільного газопостачання всіх категорій споживачів в Криму.

"Збільшення відбору з Глібовського підземного сховища пов`язане з похолоданням на території півострова, а також вимушеним зниженням постачань з материка компанією «Харьківтрансгаз» через відсутність або перебору лімітів і низького рівня проплат", - йдеться у повідомленні прес-центра ЧНГ.

Так, 13 лютого відбір газу склав 3,63 млн. куб. м проти запланованих 1,872 млн. куб. м.

Всього з початку лютого відбір газу перевищив запланований об`єм на 17,2 млн. куб. м і склав 41,54 млн. куб. м.

За станом на 13 лютого Крим щодня споживає 9,065 млн. куб. м замість передбачених планом 7,871 млн. куб. м. Основна частка збільшеного споживання – більше 1 млн. куб. м – доводиться на населення.

В той же час, залишається критичною ситуація з розрахунками за газ. Так, з початку 2008 року ДАТ «Чорноморнафтогаз» відвантажив «Кримгазу» 128,4 млн. куб. м природного газу на суму 31,4 млн. гривень, при цьому сплачено 14,9 млн. гривень (рівень оплати – 47,5%).

«Чорноморнафтогаз» готов стабільно забезпечувати газом споживачів Криму за рахунок якісної і своєчасної підготовки до осінньо-зимового періоду.

Об`єм активного газу в ГПС на сьогоднішній день складає більше 560 млн. куб. м, цього досить для успішного завершення опалювального сезону.