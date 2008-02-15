Тарасюк: Російська сторона порушує українське законодавство в Криму

Заступник голови фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Борис ТАРАСЮК вважає, що

Україна мусить навести порядок у використанні українських об’єктів Чорноморським флотом Російської Федерації.

"У нинішній ситуації виграє російська сторона, але порушуються українське законодавство і рішення українських судів. Адже об’єкти гідрографічно-навігаційного обладнання не можуть передаватися іншим державам", - сказав Б.ТАРАСЮК, повідомляє офіційний сайт "НУ-НС".

Б.ТАРАСЮК вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії "для з`ясування причин і наслідків перешкоджання Чорноморським флотом Російської Федерації виконання Україною своїх міжнародних зобов`язань щодо навігаційного-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства".

"Російська сторона порушує українське законодавство і двосторонні міжнародні домовленості. Гідрографічні-навігаційні об’єкти не включені до користування російським Чорноморським флотом. А Україна як морська держава має зобов’язання гарантувати безпеку судноплавства у межах своєї відповідальності, тобто все узбережжя Кримського півострова. Якщо Україна не контролює гідрографічно-навігаційні об’єкти, вона не зможе убезпечити судноплавство", - сказав депутат.

"Я направив усім фракціям листа, у якому запропонував висунути депутатів для заповненя їхньої квоти у цій тимчасовій слідчій комісії. Якщо фракції дбають про національні українські інтереси, а не сусідньої держави, то очевидно, ця постанова буде підтримана. Адже йдеться про серйозну загрозу нашим міжнародним зобов’язанням з безпеки свободи судноплавства і про збитки, які несе українська сторона", - сказав Б.ТАРАСЮК.