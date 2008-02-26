В Ялті поговорять про СОТ

27-28 лютого в Ялті, в Лівадійському палаці, відбудеться Міжрегіональний форум з питань співпраці у сфері торгівлі.

Головна мета форуму – обговорення питань, що виникають при вступі України до Світової організації торгівлі (СОТ).

«Міжрегіональний форум з питань співпраці у сфері торгівлі – це проект Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з торгівлі і захисту прав споживачів, направлений на просування продукції кримських товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках», - відзначає прес-служба Ради міністрів Криму.

«Особливий акцент форуму буде зроблений на процесах рефінансування, проблемах, фінансах і юридичних ризиках», - ідеться у повідомленні.

Проведення міжрегіонального форуму дозволить створити умови: активізації роботи по виконанню міжрегіональних Угод про співпрацю з регіонами країн ближнього і дальнього зарубіжжя; зміцнення торговельно-економічної співпраці між Кримом і регіонами країн далекого і ближнього зарубіжжя; залучення інвестицій та ін..

У роботі форуму візьмуть участь представники Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, Дипломатичних представництв, Академії Наук України, інвестиційних компаній, виконкомів і райдержадміністрацій.

*** 5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ.

Як відомо, Україна має ратифікувати протокол про вступ до 4 липня 2008 року. Повноправним членом СОТ країна стане через 30 днів після ратифікації документа.