31 травня почнеться відбірковий тур „Червона рута-2009” у Рівному

31 травня-1червня у Рівному відбудеться обласний відбірковий тур ХІ Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики „Червона рута-2009.

Фінал фестивалю заплановано провести у місті Чернівці 2009 року. Фінал буде присвячено 60-річчю з дня народження композитора Володимира Івасюка та 20-річчю самого фестивалю.

Конкурсанти виступатимуть у жанрах популярної музики, танцювальної музики, рок-музики, акустичної музики та жанру „інша музика”.

Розпочнеться відбірковий тур о 10.00 годині 31 травня в приміщенні Рівненського міського палацу культури („Текстильник”), вул. Гагаріна, 6.

Заявки та анкети на участь у відбірковому турі подаються конкурсантами до 28 травня 2008 року за адресою: 33028, м.Рівне, вул.Драгоманова, 22, обласний центр народної творчості, тел.22-22-53, 22-22-36. Там же учасники можуть ознайомитися з вимогами до програми та репертуару.

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