“Лука-Лука” продемонстрував свої новинки на наступні весну-літо (фото)

Лейбл, заснований 1993 року італійцем Лукою Орланді, цього разу представляв дизайнер Рауль Мельдоза.

Він – новий протеже дому мод “Лука-Лука”. Мельдоза, який народився й виріс у Лос-Анджелесі, співпрацював з цим домом відтоді, як закінчив освіту. Але офіційно окремою колекцією представляє його уперше.

Мельдоза зберіг особливості “Лука-Лука” – сексуальність та високий клас. Щоб підкреслити це модельєр побудував свою колекцію на переспіві ідей найпершого показу самого дому “Лука-Лука”. Тож усі вбрання, які цього разу побачила публіка, - облягаючі. За задумом, вони, повторюючи силует фігури, за формою мають нагадувати скульптуру. Кольори ж колекції – вишукані й виразні: білий, пурпуровий, мідний, кораловий та блакитний.

ICTV