“Лука-Лука” продемонстрував свої новинки на наступні весну-літо (фото)
10:21, 09 вересня 2008Культура
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У Нью-Йорку проходить Тиждень моди
|Фото АР
Він – новий протеже дому мод “Лука-Лука”. Мельдоза, який народився й виріс у Лос-Анджелесі, співпрацював з цим домом відтоді, як закінчив освіту. Але офіційно окремою колекцією представляє його уперше.
Мельдоза зберіг особливості “Лука-Лука” – сексуальність та високий клас. Щоб підкреслити це модельєр побудував свою колекцію на переспіві ідей найпершого показу самого дому “Лука-Лука”. Тож усі вбрання, які цього разу побачила публіка, - облягаючі. За задумом, вони, повторюючи силует фігури, за формою мають нагадувати скульптуру. Кольори ж колекції – вишукані й виразні: білий, пурпуровий, мідний, кораловий та блакитний.
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