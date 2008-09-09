Альмодовар закінчив зйомки фільму за участю Пенелопи Крус

Педро Альмодовар завершив зйомки свого нового проекту "Los Abrazos Rotos" ("Розірвані обійми") у перші вересневі вихідні. Про це повідомляє іспанське агентство EFE з посиланням на прес-аташе кінокомпанії El Deseo. Стрічка, у якій знялися Пенелопа Крус, Луїс Омар, Бланка Портійо та Хосе Луїс Гомес, повинна вийти на екрани в першому кварталі 2009 року.

Пенелопа Крус, для якої цей фільм став четвертою роботою у Альмодовара, грає актрису з провінції, що живе двома життями. Бланці Портійо, яка грала разом з Крус у "Поверненні", дісталася роль матері. Хосе Луїс Гомес, єдиний з четверо акторів, хто до цих пір не знімався в Альмодовара, грає кінопродюсера, а Луїс Омар (у нього була роль у "Поганому вихованні") – сліпого сценариста.

У планах на майбутнє в Альмодовара значиться фільм про поета Маркосе Ана, який провів у франкістських в`язницях 23 роки.

Подробиці