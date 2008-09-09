Альмодовар закінчив зйомки фільму за участю Пенелопи Крус
10:36, 09 вересня 2008Культура
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На екрани стрічка вийде на початку 2009
|Альмодовар і Крус
Пенелопа Крус, для якої цей фільм став четвертою роботою у Альмодовара, грає актрису з провінції, що живе двома життями. Бланці Портійо, яка грала разом з Крус у "Поверненні", дісталася роль матері. Хосе Луїс Гомес, єдиний з четверо акторів, хто до цих пір не знімався в Альмодовара, грає кінопродюсера, а Луїс Омар (у нього була роль у "Поганому вихованні") – сліпого сценариста.
У планах на майбутнє в Альмодовара значиться фільм про поета Маркосе Ана, який провів у франкістських в`язницях 23 роки.
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