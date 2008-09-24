Шевчук проведе антивоєнний концерт з музикантами України, Грузії та Осетії

Українська група «Брати Карамазови» разом з музикантами з Росії, Грузії та Осетії виступить у Москві і Санкт-Петербурзі з незапланованими концертами під назвою «Не стріляй!»

"Друзів з України" запросив лідер російського рок-гурту ДДТ Юрій Шевчук, пояснюючи своє рішення тим, що дуже боїться, "як би у Росії ще і з Україною не трапилося що-небудь, допустимо, за острів Крим". Нагадаємо, недавно ДДТ і «Брати Карамазови» проїхали з туром по майже 30 українським містах.

"Відкрию вам страшну таємницю – на Україні до нас відносяться дуже добре. У нас там був грандіозний тур на честь 1020-річчя Хрещення Русі. Так, у нас жодної пляшки не полетіло!", – заявив Шевчук на прес-конференції у вівторок.

За його словами, концерт «Не стріляй!» направлений проти усілякого націоналізму, ксенофобії, ненависті. "Ми говоритимемо і думатимемо у бік миру", – сказав Шевчук.

Грузію на концерті представить відома співачка Ніно Катамадзе, а Осетію – ансамбль «Ірістон».

Концерти будуть комерційними. Як розповів Шевчук, частина коштів, зібраних від виступів, буде передана сім`ям потерпілих у результаті грузино-осетинського конфлікту, причому не залежно від приналежності до будь-якої зі сторони.

"Назва «Не стріляй»! – з пісні, яку я написав ще в 80-му році, – дуже підходить. Це хороша пісня – із старих я співаю тільки її і «Дощ», – сказав лідер ДДТ.

Він підкреслив, що цього року – 20 років, як Радянський Союз розвалився. Йдуть міжетнічні локальні війни – у лютому 88-го року почався Карабах, потім Фергана, Придністров`я, Інгушетія, Чечня, Таджикистан. А зараз ось Грузія та Осетія, і Росія теж".

– Ми цю гірку дату – 20 років горя, страждань і непроглядної туги – пригадаємо на концерті. Цей концерт був задуманий буквально за місяць, після того, як я з`їздив в Цхінвал з МНС. У черговий раз я був у гарячій точці і побачив горе, біду і взаємну національну ненависть – треба щось робити, – зізнався музикант.

Шевчук, відомий своїми гострими політичними поглядами, зазначив, що потрібно знаходити політичні рішення, які б допомогли не доводити до подібної "кривавої бійні".

Він сказав, що порекомендував би Путіну ввести Росію у блок НАТО. У цьому випадку, на думку рокера, росіяни б зруйнували цю організацію зсередини. "Путін викачав би всю нафту", – пожартував Шевчук.

Концерти «Не стріляй!» пройдуть 24 вересня у московському СК «Олімпійський» і пітерському СКК «Петербурзький» 26 вересня.

За словами Шевчука, після цих концертів група має намір приступити до запису нового альбому, підготовка якого відклалася через грузино-осетинський конфлікт.

У листопаді вийде також збірка віршів Шевчука «Сольник». Крім того, лідер групи знявся в епізодичній ролі у фільмі Андрія Смирнова «Жила-була одна баба» і продовжує зніматися у різних документальних фільмах у ролі ведучого.

Кореспондент