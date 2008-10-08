У столиці стартує щорічний міжнародний фестиваль фотографії

Сьогодні в столиці стартує щорічний міжнародний фестиваль фотографії – KievFotoCom-2008. Головне гасло заходу – соціальна фотографія. Він триватиме місяць, до 9 листопада.

У програмі – цикл виставок і презентацій проектів відомих фотохудожників з різних країн. Зокрема, тут можна буде побачити роботи майстрів зі США, Нідерландів, Мексики, Чилі, Литви, Польщі та Росії. У рамках фестивалю відбудуться безкоштовні майстер-класи для всіх охочих.

Фестиваль покликаний ознайомити українців із тенденціями світової фотографії. Основна риса KievFotoCom-2008 – показ фотографій у стилі Life (життя).

ICTV