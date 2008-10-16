Храм гробу Господнього у будь-який момент може впасти на голови віруючих

Дах Храму гробу Господнього знаходиться в аварійному стані і у будь-який момент може обрушитися, повідомляє The Times з посиланням на групу будівельників і інженерів, які у вересні провели ретельний огляд будівлі.

На даху Храму розташований монастир Deir al-Sultan, що знаходиться у віданні ефіопської християнської церкви. Ще в 2004 році фахівці, оглянувши приміщення монастиря - 26 маленьких келій і 2 каплиці - дійшли висновку, що їх необхідно терміново укріпити.

За минулі роки ситуація ще більш погіршала. Інженери побоюються, що споруда монастиря може продавити дах і звалитися всередину храму на голови віруючих. Проте проведення реставраційних і відновних робіт ускладнюють конфлікти між представниками різних християнських конфесій.

Архітектурний ансамбль Храму гробу Господнього поділений між шістьма християнськими церквами: римо-католицькою, греко-православною, вірмено-григоріанською, сирійською, коптською і ефіопською. Раніше монастир Deir al-Sultan на даху Храму знаходився у розпорядженні християн-коптів.

Проте в 1970 році, коли коптські ченці спустилися вниз на молитву, дах і монастир захопили представники ефіопської церкви, які змінили замки на всіх дверях. Копти відмовилися визнати факт захоплення, і з тієї миті відносини між двома конфесіями залишаються вкрай напруженими.

Згідно з тимчасовою домовленістю, один з коптських ченців продовжує бути присутнім на зайнятому ефіопами даху в чітко відведеному місці. У 2002 році це стало причиною нового конфлікту: рятуючись від спеки, чернець пересунув свій стілець у тінь, що було розцінене ефіопськими християнами як посягання на їх територію. У подальшій сутичці постраждали одинадцять ченців - семеро ефіопських і четверо коптських.

Представникам інших християнських конфесій поки не вдається виступити в ролі посередників і примирити ефіопських і коптських священиків. Тим часом їх ворожнеча робить неможливим зміцнення даху. В зв`язку з цим архієпископ ефіопської церкви в Єрусалимі Матіас (Matthias) звернувся в міністерство внутрішніх справ Ізраїлю з проханням про допомогу. Описавши в листі аварійний стан даху Храму, він відзначив, що проведення відновних робіт не повинне залежати від згоди коптських священиків. Ізраїльські власті заявили, що готові допомогти у відновленні, але тільки після того, як представники християнських конфесій самі домовляться між собою і прийдуть до мирної угоди.

Лента.ру