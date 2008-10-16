Ювілейний 20-й фестиваль «Червона рута» відбудеться у Чернівцях

Фінальний етап ювілейного двадцятого Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» відбудеться 19 жовтня 2009 року у Чернівцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив під час відбіркового туру у Чернівцях виконавчий директор фестивалю Мирослав МЕЛЬНИК.

За його словами, до участі у фестивалі запрошено українських виконавців, яким “Червона рута” дала старт музичної кар’єри, нинішніх зірок української естради.

М.МЕЛЬНИК також зазначив, що фестиваль вирішили у 2009 році повернути у Чернівці, «де він так успішно стартував 20 років тому». «Питання його проведення буде вирішуватися з керівництвом Чернівецької ОДА та міської ради, оскільки на це грандіозне дійство очікується щонайменше 20 тисяч гостей», - додав М.МЕЛЬНИК.

Довідка УНІАН. Перший фестиваль української сучасної естрадної пісні «Червона рута» відбувся ще за часів СРСР, 18-24 вересня 1989 року у Чернівцях, в знак того, що на Буковині жив і творив автор однойменної пісні, популярний виконавець та композитор Володимир Івасюк.

Майже 90% відомих, популярних в Україні та за її межами вітчизняних виконавців, відкриті «Червоною рутою». Серед них: Ірина БІЛИК, Марія БУРМАКА, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Жанна БОДНАРУК, Ані ЛОРАК, РУСЛАНА, Ірина ШИНКАРУК, Катя ЧІЛЛІ, Марина ОДОЛЬСЬКА, Катя БУЖИНСЬКА, Андрій КРАВЧУК, РОСАВА, Віктор ПАВЛІК, гурти “Кому вниз”, “Брати Гадюкіни”, “ВВ”, “Скрябін”, “Мертвий півень”, “Плач Єремії”, “Піккардійська терція”, “Брати Блюзу”, “Тартак”, “Танок на майдані Конго”, “Шао-Бао” та багато інших.