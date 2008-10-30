Фонд Пінчука засновує першу приватну премію для молодих українських художників

PinchukArtCentre оголосив про заснування першої приватної загальнонаціональної премії у сфері сучасного мистецтва, що присуджується молодим українським художникам.

Як зазначається у переданому УНІАН прес-релізі, метою премії є створення, підтримка і розвиток нового покоління художників.

Премія присуджуватиметься кращим українським художникам у віці до 35 кожні два роки, починаючи з 2009 р. Претендентами в конкурсі можуть стати художники, які працюють у будь-яких жанрах сучасного мистецтва. Подача робіт на здобуття премії здійснюватиметься в on-line режимі через інтернет-сайт проекту.

Загалом присуджуватиметься Головна премія (100 тис. грн. і оплата стажувань в майстернях провідних художників світу), дві Спеціальні премії (по 25 тис. грн. кожна і оплата стажувань в майстернях провідних художників світу), а також «Приз громадськості» (10 тис. грн.). Щодо останнього - переможець буде визначений голосуванням відвідувачів PinchukArtCentre.