Археологи знайшли зв‘язок між культурами ольмеків та майя (фото)

Її назвали “Носій предка”. Одна з фігур композиції має символи влади, інша – несе її на спині.

Науковці вважають, що скульптура демонструє уявлення прадавніх народів, які населяли Латинську Америку, про зв‘язок між живими людьми та їхніми предками, які пішли у небуття.

Вчені кажуть, це свідчить, що перехід від більш ранньої культури ольмеків до пізнішої епохи майя був плавним. Майя багато що запозичили в ольмеків в галузі релігії, архітектури та писемності. Досі історичних свідчень плавності цього переходу бракувало.

Скульптура, що може стати переломним моментом у вивченні спадщини двох стародавніх культур, цілою не збереглася. Тож її фрагменти викопували протягом кількох місяців. Тепер їх збирають докупи й незабаром покажуть широкій публіці.

ICTV