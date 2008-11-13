На Закарпатті знайшли масове поховання людей - 600 січовиків

Вони померли за державу, що існувала всього кілька днів – Карпатську Україну. Їх вбили регулярні війська Польщі та Угорщини сімдесят років тому. Героїв перепоховають. А вже навесні археологи продовжать розкопки.

На хребті Верецького перевалу археологи знайшли поховання карпатських січовиків. У першій могилі посеред лісу лежали в землі останки одинадцятьох молодих людей. Їхні тіла у невелику яму кидали хаотично, кажуть археологи. Останки погано збереглися: їх знищив надто вологий і кислотний ґрунт. Вчені натрапили і на особисті речі полонених бійців: взуття, ґудзики, годинник і навіть гаманець.

Володимир Харчук, археолог: «Знайшли ми особисті речі і речі, які підтверджують, що це військові однострої були. Це рештки офіцерського ременя і знайшли також монети, які підтверджують, що це дійсно січовики. Тобто, люди, які користувалися монетами даної території».

Археологи біля тіл не знайшли жодної кулі. Пояснюють, що угорські вояки січовиків розстрілювали з кулеметів і кулі проходили через тіло наскрізь. У березні 1939 угорські і польські загарбники зігнали на Верецький перевал майже шість сотень полонених закарпатців і галичан, що прийшли на допомогу українським патріотам. Молоді січовики захищали незалежність Карпатської України, яка проіснувала лише кілька днів. Нині останки героїв, що віддали життя за Україну 70 років тому, урочисто перепоховають.

Володимир Піпаш, ініціатор розкопок: «Це наш державний, патріотичний обов’язок. Крім цього, моральний і християнський, бо люди, які загинули у березні 39-го, останніми словами, як кажуть очевидці, були слова: «Слава Україні!». І вони були абсолютно впевнені, що віддають свої життя за Україну, яка колись буде».

Ще три могили карпатських січовиків археологи планують розкопати навесні. І продовжать пошуки інших захоронень на історичному перевалі, щоб віддати шану безстрашним героям.

«Факти», ICTV