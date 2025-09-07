Серед поранених є дитина.

У Сумській області російські окупанти атакували наметовий табір цивільних людей, внаслідок чого є загибла та поранені.

Про це у Telegram-каналі повідомив Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА). Пізно увечері 6 вересня він заявив, що внаслідок ворожої атаки на околиці Путивльської громади загинула людина, є поранені.

"Серед постраждалих - 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Всі обставини уточнюються", - написав голова ОВА.

Вже сьогодні вранці Григоров повідомив, що "вчора пізно ввечері Росія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади".

"Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка - ще до приїзду медиків", - зазначив він.

Крім того, додав очільник ОВА, поранень зазнали семеро людей, серед них - 8-річний хлопчик та його батьки. Усіх їх госпіталізували.

"Постраждалим надають медичну допомогу, їхній стан попередньо середньої тяжкості", - повідомив Григоров.

Удар окупантів по Україні

У ніч на 7 вересня російські загарбники вдарили, зокрема по Києву, Харкову, Запоріжжю, Кривому Рогу, Кременчуку та Одесі. Постраждало багато людей, загинула однорічна дитина. Також було пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України внаслідок атаки було пошкоджено будівлю уряду.

