Зменшити кількість пластикових відходів допоможуть два нових відкриття.

ПЕТ-пластик широко використовується у виробництві пляшок, упаковки та текстилю, але він особливо важко розкладається та становить значну загрозу для навколишнього середовища. Сучасні методи переробки часто є повільними та неефективними. Тому величезна кількість пластикових відходів накопичується на звалищах та в океанах.

Але схоже, що тепер світ став трохи ближчим до створення дієвих технологій переробки.

Як пише Innovation news Network, дослідники з Університету Райса змогли генно модифікувати один з видів бактерій, посиливши їх природною амінокислотою під назвою 3,4-дигідроксифенілаланін (ДОФА). Після вдосконалення бактерії здатні прилипати до поверхонь ПЕТ, подібно до того, як мідії розташовуються на камінні. У випробуваннях, проведених за температури 37°C, модифіковані бактерії продемонстрували 400-кратне збільшення прилипання до ПЕТ-поверхонь порівняно з немодифікованими бактеріями.

Після прилипання до ПЕТ-пластику в дію вступає друга ключова інновація бактерій — спеціально розроблений фермент під назвою поліетилентерефталатгідролаза. Цей фермент здатний розщеплювати довгі молекулярні ланцюги ПЕТ-пластику на менші, більш керовані фрагменти. У своїх експериментах дослідники досягли значної деградації ПЕТ лише за одну ніч.

Це відкриває вченим нові можливості для боротьби із забрудненням пластиковими відходами.

Також нові способи переробляти ПЕТ-пластик шукали вчені з Інституту Копенгагену. Вони вирішили використати хімічні новації для переробки пластику у нові структури. Хіміки розробили метод, за допомогою якого розкладений ПЕТ-пластик стає сировиною для створення нового типу сорбенту, що здатний уловлювати вуглекислий газ.

У статті, опублікованій в журналі Science Advances, описується новий матеріал, який назвали BAETA. Він може поглинати вуглекислий газ атмосфери настільки ефективно, що його легко порівняти з існуючими технологіями уловлювання вуглецю.

"BAETA має порошкоподібну структуру, яку можна гранулювати, та хімічно "оновлену" поверхню, що дозволяє йому дуже ефективно зв'язувати та хімічно захоплювати вуглекислоту. Після насичення вуглець може вивільнятися шляхом нагрівання, що дозволяє концентрувати, збирати та зберігати його або перетворювати на сталий ресурс", - пояснили дослідники.

Вони очікують, що технологія буде спочатку встановлена на промислових підприємствах, де вихлопні гази з димарів проходитимуть через очисні установки з матеріалом BAETA для очищення їх від вуглекислого газу.

Дослідник кажуть, що були б раді отримати великі об’єми Пет-пластику. Наприклад, зі Світового океану. Вони сподіваються масштабувати виробництво нового матеріалу завдяки цим відходам.

Нагадаємо, що у Японії розробили новий вид пластику, який може дуже швидко розчинятися у морській воді. Вчені кажуть, що пластик під впливом солі розпадається на компоненти, які можуть переробляти бактерії. Таким чином, кажуть вони, у воді не буде накопичуватися мікропластик, який забруднює довкілля.

