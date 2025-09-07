Зайнялися пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки та склади з зерном.

Сьогодні, 7 вересня, російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по Одесі та передмістю. Внаслідок атаки постраждало троє людей.

Як передає кореспондент УНІАН, під ранок протягом кількох годин росіяни запускали "шахеди" по Одесі, зокрема з боку Чорного моря. У різних районах міста було чути вибухи, стрілянину. Ударні безпілотники пролітали прямо над житловими будинками, було виразно чути їхнє дзижчання.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури розповіли, що вранці збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками Одесу, Одеський район та ще один населений пункт регіону. Зокрема, у населених пунктах, прилеглих до обласного центру, та в одному селі пошкоджено 5-поверхівку, складські приміщення з зерном та 7 автомобілів.

"Через атаку ворога в Одесі постраждали три цивільні особи - 73-річна, 27-річна жінки та 36-річний чоловік. Постраждалих жінок направили до лікарні, чоловіку на місці надали першу медичну допомогу", - додали у відомстві.

Також в Одесі частково зруйнований спортивно-концертний комплекс та пошкоджені дві багатоповерхівки. За фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато розслідування.

Як уточнили у регіональному главку ДСНС, унаслідок атаки в Одесі пошкоджено Палац спорту, та багатоповерховий житловий будинок, де вогнеборці ліквідували пожежу на верхньому поверсі. "Також зазнав ушкоджень 9-поверховий житловий будинок, де рятувальники ліквідували займання на четвертому поверсі. Окрім цього, відбулися займання складської будівлі та автомобілів. Психологи ДСНС надали допомогу 22 особам", - розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС.

За словами рятувальників, їхню роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Загалом у ліквідації наслідків масованого удару залучалось 17 одиниць техніки та понад 90 вогнеборців.

Глава Приморської районної адміністрації Одеси Марат Корольов показав, у якому стані знаходяться будинки на вулиці Середньофонтанській, де стався один з "прильотів" у житловий будинок. У будівлях навколо вибиті шибки, скло – на асфальті тощо. Посадовець сказав, що незабаром тут розгорнуть оперативний штаб, людям, житло яких постраждало, допоможуть "закрити" вікна.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що на вулиці Середньофонтанській російський дрон буквально влетів у багатоповерхівку, в якій утворився величезна дірка.

Масована атака на Україну

Як писав УНІАН, у ніч на 7 вересня російські окупанти запустили по Україні понад 800 ударних БПЛА і ракет. За даними Повітряних Сил ЗСУ, зафіксовано 805 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23". Силам оборони вдалося збити/придушити більшість із цілей - 747 БПЛА, а також 4 ракети "Іскандер-К". Зафіксовано влучання 9 ракет і 56 ударних БПЛА в 37 локаціях, падіння уламків у 8 локаціях.

Прем'єр-міністр України Юля Свириденко заявила, що вперше з початку повномасштабної війни пошкоджено будівлю Уряду, рятувальники гасять пожежу.

У столиці – майже 20 людей травмовано, загинуло щонайменше двоє людей, у тому числя – маленька дитина. У Кривому Розі сталися влучання в об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор, постраждало троє осіб.

Також ворог атакував Полтавську область - росіяни завдали удару по мосту через Дніпро в Кременчуці тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: