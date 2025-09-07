В даний час фахівці "Укрзалізниці" оцінюють масштаби руйнувань об'єкта. Зараз міст не проїзний.

Ворог атакував Полтавську область. Зокрема росіяни завдали удару по мосту через Дніпро в Кременчуці. Відомо, що зараз міст перекритий. У самому місті пролунали десятки вибухів.

"На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств", - повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

Мер додав, що міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці", тому зараз очікуються висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації.

У Запоріжжі внаслідок нічного удару окупантів пошкоджені 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Федір Іванов. За його даними, наразі відомо про 17 поранених.

Він уточнив, що комунальники вже розпочали роботи з ліквідації наслідків. "Продовжується обстеження районів міста, які були під атакою, для виявлення руйнувань", - додав Іванов.

Через деякий час він додав, що вночі ворог щонайменше 8-ма "Шахедами" атакував одне з підприємств Запоріжжя.

"Пожежа, площею біля 1000 метрів, пошкодження будівель. Підприємство зазнало руйнувань, на щастя, люди не постраждали", - повідомив він.

Іванов також повідомив, що ворог ударив і по Оріхівській громаді, внаслідок чого жінка загинула, доля чоловіка невідома.

"Росіяни керованими авіабомбами ударили по Новопавлівці. Зруйновані будинки. Є загибла, пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив він.

Також є дані про удар росіян по Дніпру і Кривому Рогу. Зокрема, як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), російські війська атакували Дніпро та Кривий Ріг БпЛА й ракетами, внаслідок чого поранені 4 людини.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури, адмінбудівля, підприємство, приватний житловий сектор, багатоповерхівки, гаражі та транспортні засоби.

Удар росіян по Україні

Вночі росіяни завдали масованого удару по Україні, використовуючи ударні БПЛА і ракети. Атаковані були Київ, Запоріжжя, Харків, Кременчук, Кривий Ріг, Харків і Одеса. Є руйнування, поранені та загиблі.

Уперше за час війни внаслідок атаки було пошкоджено будівлю Кабміну.

