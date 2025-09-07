Зеленський про нічну атаку РФ: Такі вбивства - свідомий злочин і затягування війни

Станом на 10:00 підтверджено 20 постраждалих та двоє загиблих від російської атаки по Києву.

Такі вбивства, як здійснила Росія під час нічної атаки на Україну, зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, - свідомий злочин і затягування війни.

На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив президент України Володимир Зеленський, який зауважив, що з ночі ще триває ліквідація наслідків російських ударів.

"Понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири - балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі", - підкреслив він.

Відео дня

Глава держави нагадав, що у Києві сталося руйнування звичайних житлових будинків. В одному з них були розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. "Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив Зеленський і додав, шо загалом лише у столиці - десятки постраждалих.

Крім того, нагадав він, була пошкоджена будівля Кабінету міністрів України - почалася пожежа на верхніх поверхах.

"Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив: "Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, - свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів".

Він зауважив, що світ "може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля".

Водночас Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації повідомив, що станом на 10:00 підтверджено 20 постраждалих та двоє загиблих від російської атаки по Києву.

Масована атака на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Ткаченко заявив, що понад 10 локацій у Києві зазнали пошкоджень унаслідок ворожої атаки в ніч на 7 вересня.

У 16-поверхівці в Святошинському районі - це останні три поверхи. А в одній з пошкоджених 9-поверхівок району сталося часткове руйнування з 4 по 8 поверх. Тут станом на зараз двоє загиблих, серед них дитина: росіяни вбили матір та її сина, якому було лише три місяці, а в батька - важкі травми.

Вас також можуть зацікавити новини: