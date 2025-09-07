Очільник ГУР зазначив, що у Європі знають про таку загрозу.

Росія готує наймасштабнішу програму переозброєння з 80-х років. Уже до 2030-го року РФ може атакувати Європу.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. В інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на Апостроф TV очільник розвідки сказав, що станом на зараз такої загрози для країн Європи немає.

За його словами, такий прогноз повʼязаний із "планами і мріями" Російської Федерації.

"Вони планують і будуть готуватися", – додав Буданов.

Очільник ГУР додав, що у Європі знають про таку загрозу. Як вони будуть на це реагувати – побачимо із часом.

"Зараз готується масштабна програма розвитку зброї. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп там до 2030-го року. Це наймасштабніша програма з часів 80-х років. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трлн доларів суто на переозброєння. Це не бюджет Міністерства оборони РФ, це суто кошти на програми модернізації та переозброєння. Це серйозні програми і серйозні кошти", – констатував він.

На Заході готуються до війни

Le Figaro повідомляє, що Франція готується до можливої війни в Європі. Уряд дав лікарням вказівки підготуватися до сценарію "великого зіткнення" до березня 2026 року. Згідно з планом, Франція може стати тиловою базою для прийому поранених солдатів: як французьких, так і іноземних.

На думку командувача військ США в Європі та головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Грінкевича, насувається подвійний удар з боку Китаю та Росії, і саме 2027 рік "потенційно може стати роком кризи". Схожі побоювання щодо неминучого нападу Росії на невелику державу НАТО сьогодні поширені в німецьких урядових колах.

