Крім цього, низка поїздів буде слідувати за зміненим маршрутом.

"Укрзалізниця" підтвердила пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар у ніч на 7 вересня і попередила про зміну маршруту низки поїздів.

Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, низка поїздів слідуватимуть зміненим маршрутом.

"Частину пасажирів будемо у співпраці з ОВА та місцевою владою підвозити автобусами", - додав він.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса-Харків та №8 Харків-Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

"Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій", - акцентувала "Укрзалізниця".

Там додали, що крім цього, обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди №6663 Кременчук-Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка)-Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.

Удар по Полтавщині

Вночі росіяни атакували Полтавську область та завдали удару по мосту через Дніпро в Кременчуці. Міст перекритий. У самому місті пролунали десятки вибухів.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомляв, що на час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста.

