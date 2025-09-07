Уперше внаслідок атаки було пошкоджено будівлю Уряду, - Свириденко

Росія завдала чергового масованого удару по Україні, в ніч на 7 вересня. Під вогнем опинилася низка міст, включно з Києвом, Одесою, Дніпром, Кривим Рогом та іншими. Вперше, внаслідок атаки, з початку повномасштабної війни було пошкоджено будівлю Уряду, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі ми відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", - зазначила вона в Telegram.

Свириденко наголосила, що світ має почати діяти, а не реагувати на руйнування словами. Зокрема, необхідне посилення санкційного тиску на Росію - проти її газу та нафти.

"А головне - Україні потрібна зброя. Та, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", - зазначила прем'єр-міністр.

