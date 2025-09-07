Російські окупанти використали понад 800 ударних БПЛА і ракет для масованого удару по Україні в ніч на 7 вересня, заявило Командування Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.
Над Україною було зафіксовано:
- 805 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
- 9 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".
У результаті роботи ППО вдалося збити/придушити більшість із цілей - 747 БПЛА, а також 4 ракети "Іскандер-К".
"Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БПЛА у 37 локаціях, падіння збитих (уламків) у 8 локаціях", - йдеться в публікації Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Наслідки масованого удару - що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що вибухи в ніч на 7 вересня чули в багатьох містах України, включно зі столицею, Харковом, Одесою, Кременчуком, Кривим Рогом, Дніпром та іншими. У Києві відомо про двох загиблих, включно з однорічною дитиною.
Постраждала будівля Кабінету міністрів України та інші об'єкти інфраструктури. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі уряду та продемонструвала фото, додавши, що будівлю відновити можна, а от людські життя - ні.