В основному Росія використовувала ударні дрони.

Російські окупанти використали понад 800 ударних БПЛА і ракет для масованого удару по Україні в ніч на 7 вересня, заявило Командування Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

Над Україною було зафіксовано:

805 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

9 крилатих ракет "Іскандер-К";

4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".

У результаті роботи ППО вдалося збити/придушити більшість із цілей - 747 БПЛА, а також 4 ракети "Іскандер-К".

Відео дня

"Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БПЛА у 37 локаціях, падіння збитих (уламків) у 8 локаціях", - йдеться в публікації Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Наслідки масованого удару - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що вибухи в ніч на 7 вересня чули в багатьох містах України, включно зі столицею, Харковом, Одесою, Кременчуком, Кривим Рогом, Дніпром та іншими. У Києві відомо про двох загиблих, включно з однорічною дитиною.

Постраждала будівля Кабінету міністрів України та інші об'єкти інфраструктури. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі уряду та продемонструвала фото, додавши, що будівлю відновити можна, а от людські життя - ні.

