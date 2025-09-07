Росія створила дрон-матку, яка працює зі Starlink: що відомо

Starlink офіційно заборонений у Росії, але військові обходять блокування через чорний ринок.

Російська компанія "КБ "Валькирия"" представила на виставці безпілотник РД-8, який може керуватися не лише через радіоканал, а й за допомогою Starlink або мобільних мереж. Презентацію помітили у спільноті VD: Розвідка Ворога, що відстежує нові розробки РФ.

На сайті розробника вказано, що пропонується серія безпілотників — РД-7, РД-8, РД-10 та РД-12. Вони позиціонуються як багатофункціональні платформи: можуть бути розвідниками, "матками" для FPV-дронів або ретрансляторами.

Характеристики РД-8

Розмах крила — 3,8 м

Два електродвигуни з гібридною силовою установкою

Бак — 5 л бензину

Маса: 30–35 кг залежно від конфігурації

Дальність польоту — до 150 км

Швидкість — крейсерська 80 км/год, максимальна 200 км/год

Тривалість польоту — 3–4,5 год

Такий дрон може нести два FPV-дрони з бойовою частиною по 3 кг. Найбільший у лінійці — РД-12, з розмахом крила 5 м та дальністю до 800 км у розвідника.

Starlink офіційно заборонений для російських військових та компаній, однак у РФ існує чорний ринок терміналів. Продають переважно через Telegram-канали.

Вартість — близько $1000 за комплект із підключенням. Обслуговування часто рекламують як "безкоштовне". Для обходу блокувань використовують українські або європейські дані. У чатах покупців навіть публікують інструкції, як уникнути деактивації терміналів, та відео з російськими військовими, які вже користуються системою.

Нові російські дрони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нешодавно у Росії розробили новий безпілотний літальний апарат. Він призначений для боротьби з окопними засобами радіоелектронної боротьби. Дрон отримав назву "Велес-10.ДР".

Згодом стало відомо, що дрон V2U російських окупаційних військ отримав нову версію. Його помітили на кількох напрямках фронту.

